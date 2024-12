Ilrestodelcarlino.it - Consegna ai vigili un Cartier trovato a terra, ora l’orologio è suo

Civitanova, 1 dicembre 2024 – Quattro anni fa trova un orologio, modello Santos, nei pressi del camping Belvedere, un oggetto che al listino in vigore può arrivare a costare anche 8mila euro. Ma invece di fare due conti e decidere di tenerselo, con grande senso di onestà loin caserma affinché venga restituito a chi lo ha perso. Per tutto questo tempo però nessuno si è presentato a rivendicarne il possesso e adesso M. D. ne è diventato legittimo proprietario. La legge prevede infatti che, se nessuno si presenta a denunciare, gli oggetti smarriti debbano essereti a chi li ha rinvenuti. Il ritrovamento c’era stato l’11 agosto del 2021 a ridosso del camping che si trova lungo la strada del Palazzaccio ed è molto probabile che appartenesse a un turista. In ogni caso, chi lo halo ha portato ai carabinieri di Porto Potenza e questi lo hanno affidato alla polizia locale di Civitanova.