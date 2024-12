Superguidatv.it - Chi è Brunori SAS, cantante in gara a Sanremo 2025?

Leggi su Superguidatv.it

Chi èSAS,in? Cosa sappiamo della sua carriera e cosa, invece, della sua vita privata? Ecco tutte le news per conoscerlo meglio visto che lo vedremo sul palco dell’Ariston a Febbraioper la famosissima e attesissima kermesse canora.Chi èSAS, uno dei cantanti inneldi Carlo Conti?Chi èSAS e perché il nome di questoinpare quello di una azienda? Ebbene Dario, questo il vero nome dell’artista, ha scelto tale pseudonimo, se così possiamo chiamarlo, perché è il nome dell’azienda di famiglia. Si tratta, infatti, di una fabbrica di mattoni e materiali da costruzione in cui lo stessoha lavorato in passato. Insomma è chiaro che il nome d’arte sta a significare un legame molto stretto con la sua famiglia, il suo passato e la sua terra.