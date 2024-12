Inter-news.it - Bonolis: «Scudetto all’Inter? Napoli mi preoccupa per una cosa!»

Paolosi è pronunciato sulla lotta al vertice del campionato di Serie A, indicando perché, da tifoso dell’Inter, teme ildi Antonio Conte.IL RAGIONAMENTO – Il grande tifoso dell’Inter Paoloha parlato, in occasione dell’inaugurazione della Piscina Comunale di Castel Di Sangro, della corsache vede coinvolti i nerazzurri. Il giornalista si è così espresso in merito ai pericoli insiti nella presenza di una seria rivale al titolo come ildi Antonio Conte: «Sono contento di vedere una corsa a più teste che rende il nostro campionato molto più interessante. Conte bravissimo, De Laurentiis altrettanto per il modo in cui ha investito al fine di migliorare il. La variabile è l’assenza dalle Coppe europee da parte dei partenopei, un elemento da considerare».