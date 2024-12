Bergamonews.it - Atalanta, inizia un dicembre di fuoco per testare (anche) le ambizioni di Scudetto

Non si può dire che sia un mese decisivo, e ci mrebbe altro, ma come già successo l’anno scorso, può essere decisamente interlocutorio. Ilche attende l’è di quelli tosti, tostissimi, su più fronti, ma soprattutto su quello.Il calendario pone i nerazzurri di fronte a tre big match dai quali potrebbero misurarsi ledi altissima classifica: si parte il 2all’Olimpico contro la Roma, che è vero, è in crisi, ma si tratta pur sempre di un ambiente parecchio complicato, poi si torna nella Capitalea fine mese, il 28, per sfidare la Lazio, che invece proprio come la Dea flirta con l’alta classifica.In mezzo, il 6, l’impegno al Gewiss Stadium contro il Milan, che arriverà con ben due giorni di riposo in più che in un calendario così fitto possono inevitabilmente fare la differenza.