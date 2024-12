Zonawrestling.net - AEW: Juice Robinson infortunato dopo il match con Ospreay

La scorsa settimana ha finalmente preso il via la seconda edizione del Continental Classic, il torneo AEW che vede sfidarsi 12 wrestler, divisi in due gironi da 6, i cui vincitori si sfidano poi a World’s End per il titolo di Continental Champion, ora detenuto da Kazuchika Okada, che ha sconfitto il vincitore della prima edizione del torneo, Eddie Kingston. E ora che sono stati assegnati già i primi punti, il torneo potrebbe cambiare protagonisti a causa di un infortunio.Infortunio perNella puntata di Collision del 30 novembre (registrata 3 giorni prima),è uscito sconfitto dall’incontro con Will, valido per il girone Oro del Continental Classic. E proprio in questo incontro, a quanto pare,ha subito un infortunio alla caviglia sinistra.