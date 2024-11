Terzotemponapoli.com - Vanoli sfida il Napoli: “Sarà una battaglia’”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Una settimana di preparazione e recuperi importantiL’allenatore del Torino, Paolo, è intervenuto nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare lacontro il, valida per il prossimo turno di Serie A. La squadra granata si è allenata con intensità e ha recuperato alcuni elementi fondamentali, tra cui Sanabria, che aveva accusato un piccolo fastidio. L’unico indisponibile resta Ilic. “Abbiamo lavorato bene, la squadra è pronta”, ha dichiarato.Affrontare il: l’elogio a Conte e alla rosa partenopeaParlando del, l’allenatore granata non ha nascosto l’ammirazione per il lavoro del collega Antonio Conte: “Ilè una squadra costruita da un fuoriclasse come il suo allenatore, con giocatori di mentalità vincente come Lukaku.