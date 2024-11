Quotidiano.net - Un segnatempo in edizione limitata per celebrare i 170 anni

Solo 170 esemplari numerati, come 170 sono glidalla fondazione dello storico cantiere ligure: il Millemetri Baglietto 1854 Watch, prodotto in collaborazione con Millemetri Firenze, brand prestigioso dell’orologeria artigianale fiorentina, è un orologio che incarna lo stile e la tradizione nautica, simboleggiando la fusione tra artigianato di alta qualità, eleganza e massima affidabilità subacquea. Disegnato con il contributo del designer Francesco Paszkowski, che da oltre trent’interpreta lo spirito tradizionale del Gabbiano, insieme al designer fiorentino Alberto Grassi, il Millemetri Baglietto 1854 Watch vuolel’heritage del marchio in occasione del suo 170versario. Molti gli elementi di personalizzazione del modello: dal logo Baglietto nel quadrante, ovviamente di colore blu, alla numerazione incisa sul retro della cassa dove viene riportato, oltre al logo celebrativo dell’versario, anche il motto ’Memento Audere Semper’ che ispirò il poeta D’Annunzio per gli storici MAS, le imbarcazioni che resero famoso il marchio durante le Guerre Mondiali.