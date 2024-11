Ilgiorno.it - Sorico, Ponte del Passo strategico: serve il raddoppio

Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio, 30 novembre 2024 – Ildelandrebbe raddoppiato. I residenti lo chiedono dopo i notevoli disagi provocati dall’ultimo incidente, quello che mercoledì ha obbligato le autorità competenti a chiuderlo al traffico veicolare isolando così la bassa Valtellina dalle località dell’Alto Lario comasco. Una questione aperta da tempo ma che non ha mai trovato quello sprint necessario per far sì che le istituzioni prendano seriamente in considerazione l’ampliamento della struttura nata nel 1935 e posta sulla SS 340 della Regina. “L’ultimo incidente non fa altro che riportare a galla questa problematica relativa alche, se chiuso, impedisce il collegamento con i mezzi tra la Valtellina e le località dell’Alto Lario poste in provincia di Como – dice Ugo Parolo, ex deputato che tra le tante cariche ha ricoperto anche quella di membro della VIII commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici -.