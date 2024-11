Siracusa sgominata la ‘banda dell’escavatore’ 5 gli arresti | la base operativa era a Cannellazza

Leggi su Dayitalianews.com

Le cinque persone arrestate sono accusate di rapina a mano armata e diversi furti messi a segno con la tecnica della ‘spaccata’.oggi, 30 novembre, ala banda dell’escavatore. Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse nei confronti dei componenti della banda ritenuti responsabili di rapina a mano armata e diversi furti messi a segno con la tecnica della ‘spaccata’.Le rapine con la ‘spaccata’Nel corso degli ultimi mesi, la banda ha messo a segno una serie di furti, sempre con la stessa metodica, avvalendosi di escavatori e autocarri rubati che venivano impiegati per sfondare gli ingressi delle attività prese di mira al fine di creare un varco che consentisse un rapido accesso ai locali e portare via agevolmente le casseforti. L’attività di indagine ha permesso di individuare nelle campagne di contrada, a Carlentini, ladella, dove venivano pianificate le attività criminali e nascosti i mezzi poi impiegati per le ‘spaccate’.