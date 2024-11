Tg24.sky.it - Siccità in Sicilia, sindaci ennese occupano e provano a chiudere una condotta idrica

Caos inper l'approvigionamento dell'acqua potebile. Protesta deidei 5 comuni ennesi che hanno annunciato di aver interrotto l'erogazione non hanno chiuso ladell'Ancipa che fornisce l'acqua a Caltanissetta e San Cataldo. Anche se, di fatto, gli amministratori locali avrebbero solo staccato un quadro elettrico seppure con l'intenzione di interrompere il flusso, che quindi ha continuato a scorrere. "Avevamo avvisato la cabina di regia che se non avesse staccato il collegamento verso i paesi del nisseno lo avremmo fatto noi. E lo abbiamo fatto. Abbiamo chiuso laverso Caltanissetta e San Cataldo", aveva annunciato in mattinata il parlamentare regionale e componente della giunta comunale di Troina Fabio Venezia, che insieme aidei comuni che dipendono esclusivamente dall'Ancipa per l'approvvigionamento idrico (oltre a Troina, Gagliano Catelferrato, Cerami, Nicosia e Sperlinga) aveva occupato l'area del potabilizzatore della diga.