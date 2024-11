Liberoquotidiano.it - "Si è svegliato dal letargo". Landini blocca l'Italia con il suo sciopero? Verderami lo smaschera così | Video

Il corteo in memoria di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsi, è arrivato nel luogo in cui il giovane ha perso la vita, all'angolo tra via Quaranta e via Ripamonti a Milano. Sono almeno 400 i partecipanti alla fiaccolata, che poco fa si sono riuniti intorno ai fiori e alle foto deposte nei giorni scorsi vicino al punto in cui è morto il 19enne. Qui i presenti hanno gridato "giustizia, giustizia" e applaudito sia per lui che per l'amico Fares, ancora in coma per le ferite riportate durante l'incidente in scooter. Ma la protesta per il giovane ragazzo morto non è l'unica che ha coinvolto il Paese nei giorni scorsi. Le manifestazioni pro Palestina continuano sempre con gli stessi toni e gli stessi scontri con la polizia.