Serie C 2024/2025, pari tra Benevento e Cerignola. Frena anche il Crotone

I risultati dei match delle 15:00 per la, di scena in questo weekend con la diciassettesima giornata. Molto ricco il programma del girone C, con lo scontro al vertice che ha vistoe Audacepareggiare 1-1. Al “Vigorito” i padroni di casa mantengono il primato in classifica al termine di una sfida che ha visto accadere tutto in cinque minuti: Acampora ha portato avanti ilal 57?, ma al 62? Jallow ha firmato l’immediato pareggio delche così rimane a quattro punti dagli avversari di oggi. Non ne approfitta il, che fa a sua volta 1-1 sul campo del Foggia.in questo caso botta e risposta in pochi minuti, con i pugliesi avanti al 15? grazie al colpo di testa di Murano e i calabresi che rispondono tre minuti dopo con un meraviglioso destro a giro di Oviszach.