Formiche.net - Semplici riflessioni sullo Spazio italiano. Scrive Saccoccia

Leggi su Formiche.net

Parlare die del complesso ed affascinante scenario che rende possibile le attività spaziali non è mai ovvio né banale. Bisogna viverlo dal di dentro questo settore, con passione, dedizione, ma anche sacrificio e resilienza per comprendere a fondo il delicato intreccio di tecnologia, innovazione, diplomazia internazionale, scienza, interessi economici, (geo)politica e visione che lo caratterizza, in una sempre continua evoluzione.E, come sempre accade in ambienti sfidanti quale quello spaziale, il successo o le difficoltà delle attività ad esso legate sono il risultato dell’impegno delle persone che ne fanno parte, come singoli e come “teamwork”.Vorrei dedicare solamente qualche pensiero legato alla mia esperienza da presidente, per il mandato 2019-2023, della nostra Agenzia Spaziale: l’Asi.