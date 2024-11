Ilveggente.it - Sbotta Sinner, discorso chiuso: non ne vuole sapere

, tutto ma non quello: la sua reazione è piuttosto eloquente.Nessuno lo ha detto meglio di Matteo Berrettini, che la scorsa settimana, durante le Finals di Coppa Davis, ha passato al microscopio il modo di fare di Jannik. “Arriva come se fosse l’ultimo, mentre invece è il primo”: si è espresso in questi termini il tennista romano, alludendo al fatto che, malgrado tutti i suoi successi, il numero 1 del mondo sia un ragazzo umilissimo che non si è montato la testa.: non ne(LaPresse) – Ilveggente.itE lui per primo tende un po’ a minimizzare, a dirla tutta, ogni volta che si parla della sua incredibile carriera e di tutti i premi che ha collezionato a dispetto della sua giovane età. Tanto è vero che a Torino, in conferenza stampa, dopo essersi aggiudicato la vittoria alle Nitto Atp Finals, ha rilasciato una dichiarazione che la dice lunga su come sia: “Ho solo 23 anni – queste le sue parole – e non si possono fare paragoni con atleti che hanno avuto una carriera incredibile.