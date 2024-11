Ilrestodelcarlino.it - Sambro, Idice, Zena e Lavino. I cantieri sui fiumi del disastro

Procedono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza delle aree colpite dal maltempo: sull’argine del torrente Quaderna a San Salvatore di Medicina, sul Sillaro e a Portonovo di Medicina il ripristino si è ormai concluso. Ancora in corso i lavori nel tratto franato a Cà di Sotto di San Benedetto Val di. Prossimo obiettivo: la riapertura del torrentee la riparazione delle opere idrauliche dele del Savena Abbandonato. Ritmi serrati che hanno permesso, osserva la comissaria per l’emergenza Irene Priolo, "di ridurre al massimo i disagi dovuti alle pesanti ondate di maltempo di queste settimane. La messa in sicurezza del territorio resta la nostra priorità". Per quanto riguarda la situazione dei singoli, le proporzioni del dissesto di località Ca’ di Sotto a San Benedetto sono stimate in 25 milioni di metri cubi di terra, mentre sulle elettropompe sono costantemente in funzione.