Salerno vento forte spezza un albero davanti all’università | 5 feriti uno grave con fratture a bacino e cranio

Leggi su Open.online

Cinquedi cui uno in gravi condizioni conale al. È quanto ha provocato la caduta di unl’Università degli Studi di, a Fisciano. La pianta è crollata a causa delle forti raffiche diche hanno colpito la zona nelle ultime ore. Le persone che sono state travolte dall’erano tutte studenti, secondo quanto fa sapere Ansa. Immediati i soccorsi. Sul posto si sono recate due squadre dei Vigili del Fuoco della centrale e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un’autogru. I caschi rossi hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di prestare le cure del caso. L’area è stata posta sotto sequestro. Secondo quanto riporta la pagina social “Spotted Unisa”, molti ragazzi si trovavano nell’area colpita per seguire i corsi di TFA (Tirocinio Formativo Attivo).