Questa casa non è un fumoir. Gli italiani non amano il fumo tra le mura domestiche

AGI - L'Italia è quarta tra i paesi europei nella speciale classifica della percentuale di abitazioni nelle quali non si fuma. Sono i risultati di un'importante indagine pubblicata su ERJ Open Research. La Grecia è arrivata ultima tra i 12 paesi nel sondaggio, con ilconsentito in più della metà delle case. In Romania, Bulgaria e Spagna più di quattro case su dieci consentono di fumare. L'Inghilterra ha ottenuto il punteggio più alto tra i 12, con più di otto case su dieci prive di, seguita da Irlanda, Lettonia e Italia. I ricercatori affermano che la percentuale di case senzaè in crescita, ma i progressi sono troppo lenti e sono necessari ulteriori sforzi per proteggere bambini e adulti dagli effetti sulla salute derivanti dalpassivo in. L'autrice dello studio è Olena Tigova della Tobacco Control Unit del Catalan Institute of Oncology, Barcellona, Spagna ha affermato: "L'esposizione alpassivo, in qualsiasi contesto, è dannosa sia per gli adulti che per i bambini.