Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Beaver Creek, programma, tv

La Coppa del Mondo di sci2024-2025 prosegue nella sua trasferta nordamericana. Dopo l’esordio di Killington (Vermont) il Circo Bianco al femminile vede cancellati i due giganti di Mont Tremblant (Canada) per cui saranno in scena solo gli uomini a(Colorado).Quale sarà il? Il comparto maschile sarà impegnato in 2 prove veloci ed un gigante. Per questo motivo da martedì 3 a giovedì 5 dicembre sono inle 3 prove della discesa che si disputerà, poi, venerdì 6 dicembre alle ore 19.00 italiane. Sabato alle ore 18.30 sarà la volta del superG, mentre domenica 8 si chiuderà con il gigante.Le donne, invece, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre avevano indue giganti a Tremblant (Canada), ma sono stati cancellati per mancanza di neve.Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN.