Puntomagazine.it - Pozzuoli. Case acquistate legalmente, ma devono lasciarle: La battaglia di alcune famiglie

Leggi su Puntomagazine.it

. Abbiamo acquistato le, ma ora ci chiedono di: unacontro l’ingiustiziaUn gruppo didiin provincia di Napoli, che hanno acquistato regolarmente le proprie abitazioni con sacrifici e nel pieno rispetto delle leggi, si trovano oggi a dover combattere contro una vicenda giudiziaria assurda e profondamente ingiusta.Queste persone, che negli anni hanno ottenuto mutui bancari e sanatorie comunali, vivendo nelle propriesenza alcuna contestazione, si vedono ora accusate di irregolarità mai commesse. Le abitazioni in questione non sono abusive, non hanno subito danni dal bradisismo, non sono soggette a vincoli, e le tasse sono state regolarmente pagate da oltre 30 anni.Nonostante ciò, a causa di errori amministrativi e gravi negligenze da parte delle istituzioni, questerischiano di perdere tutto.