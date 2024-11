Liberoquotidiano.it - "Perché Anna Kalinskaya ha lasciato Sinner": la stampa russa non ha dubbi, una bomba

Leggi su Liberoquotidiano.it

La premessa è sempre la stessa: di conferme ufficiali non ce ne sono. E le mancate conferme riguardano la rottura tra Janniked, il numero 1 al mondo e la collega. Certo, nessuna conferma ma una certezza più che sostanziale: le rose sono sfiorite, storia al capolinea, non c'è più trippa per gatti. Tante, tantissime le conferme: dagli indizi sui social alle assenze sugli spalti, senza considerare il ritorno in tribuna, a Torino, di Maria Braccini, ex del ragazzo di San Candido. Già, Jannik ehanno scelto di percorrere strade differenti, senza sentire il bisogno di comunicarlo per via "ufficiale", così come connaturato ai loro personaggi (e, soprattutto, a quello del 23enne altoatesino). Ovvio però che in questo contesto ci si continui ad interrogare sulle vere ragioni che avrebbero portato alla rottura.