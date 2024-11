Pd Bonaccini | Lavorare per una nuova alleanza no a veti e ricatti

Leggi su Ildenaro.it

“Lo schema del ‘volta per volta’ del cosiddetto campo largo adesso non basta più. Serve unadi centrosinistra che dia credibilità alla nostra battaglia di opposizione e soprattutto ad una proposta di alternativa”. “Io credo che questa iniziativa per un nuovo centrosinistra vada assunta subito”. Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano del Pd Stefanodurante l’evento “Costruire l’alternativa”. Il Pd “per noi non deve coltivare alcuna autosufficienza, né alcuna volontà egemonica; ma non lasceremo più a nessuno il diritto di porre”, ha aggiunto. L'articolo Pd,per una, no aproviene da Ildenaro.it.