Thesocialpost.it - Neve a bassa quota in Abruzzo, calo termico e vento sulla costa

Una vera e propria parentesi invernale ha colpito il Centro Italia, con l’in prima linea. Come previsto dai meteorologi, si registrano nevicate a, a partire dai 600 metri. Nelle aree interne, la coltre bianca ha iniziato a coprire i rilievi, regalando scenari tipicamente invernali.abruzzese, dopo una notte caratterizzata da intense piogge, è ora il, in particolare il grecale, a dettare legge. Temperature in picchiata hanno portato il termometro vicino ai -10 gradi in alta montagna, con punte di -8,9 gradi al Rifugio Franchetti, nel Teramano, secondo i dati forniti dalla rete di monitoraggio Caput Frigoris.Nevicate in collina e miglioramento in vistaIl meteorologo Giovanni De Palma diMeteo.org conferma che nelle prossime ore potranno verificarsi nevicate sui settori pedemontani e di alta collina, in particolare nelle province di Teramo, Pescara e Chieti.