Notizie.com - Natale illuminato e sostenibile: i consigli degli esperti per spendere poco e non inquinare

Le luci sono l’emblema del. Ma quanto inquinano? Iper rendere le feste sostenibili. Le luci portano nelle città e nelle nostre case la calda atmosfera del. Anche fare l’albero può rappresentare un ostacolo per il nostro ambiente, soprattutto se non si ragiona su cosa acquistiamo e come lo smaltiamo.: ipere non(Notizie.com)EcoLamp, consorzio senza scopo di lucro, impegnato nel recupero di apparecchiature elettroniche, ha stilato una lista dida mettere in pratica per rendere il.Il primo riguarda le lucette: quelle a LED consumano decisamente di meno e durano più a lungo nel tempo. Ciò permette di risparmiare sulla corrente e di non doverle cambiare ogni