Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, 'colpite infrastrutture Hezbollah per contrabbando armi'

Tel Aviv, 30 nov. (Adnkronos) - I jet dell'aeronautica militare israeliana hanno colpitomilitari nei pressi del confine tra Siria e Libano, che sarebbero utilizzate daper contrabbandare. Lo ha affermato l'esercito israeliano, secondo cui l'attacco si è svolto dopo notizie di intelligence di trasferimenti di, in violazione dell'accordo di cessate il fuoco firmato di recente.L'IDF ha accusatodi sfruttare lecivili per facilitare i trasferimenti diper attività terroristiche volte a danneggiare i civili israeliani, con il supporto del regime siriano. "L'Idf è impegnato a neutralizzare le minacce a Israele e a far rispettare gli accordi di cessate il fuoco", si legge in una dichiarazione dell'esercito.