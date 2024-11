Inter-news.it - LIVE Genoa-Inter Primavera 3-1, ancora guai: espulso Zanchetta!

Leggi su Inter-news.it

L’è pronta a scendere in campo per la tredicesima giornata del Campionato1 contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13.00. Si gioca allo Stadio Ferruccio Chittolina., CAMPIONATO1 3-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP58?con un uomo in meno! L’arbitro punisce, già ammonito nel primo tempo, con un altro cartellino giallo.il nerazzurro per una decisione discutibile dell’arbitro. Prima di cadere su Rossi, infatti,viene abbattuto e lasciato dolorante a terra da Rossi. Per Colaninno, però, il fallo è nerazzurro.54?sotto di un altro gol!inarrestabile nella ripartenza firmata Accornero.