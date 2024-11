Lettera43.it - La guerra della destra Usa alle pratiche di inclusione ed eguaglianza delle aziende

Diversità, equità enon vanno più di moda, almeno in Usa. L’ultimo ad abbandonare le cosiddetteDEI (Diversity, equity, and inclusion) è stato il gigantegrande distribuzione Walmart. Il gruppo si ritirerà dall’indice di uguaglianza aziendale in materia di diritti umani, non prenderà più in considerazione l’etnia e il sesso per garantire la diversità nei contratti con i fornitori, non rinnoverà la collaborazione con il centro per l’equità razziale e rivedrà persino il suo sostegno al Pride.Un supermercato Walmart a Burbank (Getty Images).Finisce la virata woke cominciata nel 2020 con Black Lives MatterL’annuncio da parte del colossoGdo è arrivato nei giorni del Black Friday e segna un’importante inversione di tendenza nel panorama americano (e non solo). A partire dal 2020, anno del grande movimento di protesta di Black Lives Matter, moltissimeavevano introdotto progetti e programmi per l’e il rispettominoranze.