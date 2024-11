Ilrestodelcarlino.it - La Fermana a caccia della vittoria in casa

Si avvicina l’importante sfida interna con il Termoli per unarinfrancata dal risultato di Avezzano. Sottolineiamo dal risultato, perché la squadra aveva mostrato buone prestazioni ma raccolto poco ad eccezione di gare non positive come quelle di Roma e Fossombrone, in larga parte condizionate da assenze. Ma ora si torna al Recchioni dove lamanca da aprile ormai, era ancora Serie C ma l’occasione è di quelle importanti. Il Termoli non naviga in buone acque e lo sappiamo bene. Contestata dal proprio pubblico, lontana dalla vita cittadina con allenamenti che si svolgono nell’alto casertano (ad oltre due ore di auto) e a questo si aggiunge anche il cambio di allenatore avvenuto in settimana. Anzi annunciato solo giovedì sera anche se in realtà Nicola Mancino, 40 anni, ex tecnico dell’Aurora Alto Casertano, ha diretto le sedute di martedì e mercoledì sempre a Pietramelara.