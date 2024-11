Tpi.it - In altre parole: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 novembre

Indi, 30Questa sera, sabato 302024, alle ore 20,35 su La7 va in onda In, il programma di Massimo Gramellini per esplorare la realtà che ci circonda, offrendo nuove chiavi di lettura e spunti di riflessione sempre attuali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.In apertura di, lo scrittore Erri De Luca, in dialogo con Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “L’età sperimentale” offrendo spunti di riflessione su attualità e sulla società contemporanea. A sedere sugli sgabelli di In, questa settimana, saranno: Fiorella Mannoia con il suo ultimo album dal titolo “Disobbedire”, lo scrittore Paolo Nori con la sua ultima opera letteraria dal titolo “Chiudo la porta e urlo” e Barbara Bobulova prossimamente al cinema con il film “Per il mio bene”.