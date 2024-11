Thesocialpost.it - Il padre maneggia la pistola in casa, parte un proiettile e colpisce la figlia di 7 anni

A Napoli, una tragica fatalità ha visto coinvolta una bambina di 7, ferita da un colpo dipartito accidentalmente mentre ilva l’arma. L’uomo, un 46enne con precedenti penali e ritenuto contiguo ad ambienti della criminalità organizzata, è stato denunciato per lesioni colpose e detenzione abusiva di armi, aggravate dal metodo mafioso.Leggi anche: Eleonora Certelli, promessa dello sport morta in uno schianto: indagata la madreLa ricostruzione dei fattiL’episodio è emerso dopo che la piccola è stata portata d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Ponticelli, con una ferita alla spalla fortunatamente non grave. La madre, inizialmente, aveva fornito una versione che parlava di un colpo vagante, sostenendo che la bambina fosse stata ferita mentre giocava nei giardinetti vicino