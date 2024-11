Calciomercato.it - Il Milan come al Bernabeu, Fonseca: “C’è un nuovo leader. Così abbiamo trovato equilibrio”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa a San Siro dopo la vittoria contro l’Empoli per tre a zeroIlvince e convince. La squadra rossonera batte con un netto tre a zero l’Empoli di D’Aversa, prendendosi gli applausi di San Siro.Ilal: “” – Calciomercato.itPartita mai in discussione per gli uomini di Pauloche può dunque esultare: “fatto una bellissima partita, contro una squadra forte e aggressiva in difesa – afferma il mister in conferenza stampa -. E’ stata fatta una partita equilibrata. Si è recuperato tanti palloni e questo ha fatto la differenza. Oggi si potevano fare 6-7 gol se non si sbagliava le ultime decisioni.? Mi sta piacendo molto Musah in quel ruolo. L’Empoli è la squadra che gioca più il pallone lungo, oggi era importante averlo lì.