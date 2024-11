Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena ha trovato il suo equilibrio. Antonucci verso la riconferma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Contro l’ultima della classe con pochi dubbi sulla formazione. Michele Mignani ha ormail’assetto giusto per la sua creatura e al Benito Stirpe, domani, si vedrà un Cavalluccio molto simile a quello sceso in campo sia a Cittadella che nel derby di sabato scorso contro la Reggiana. L’incognita più grande riguarda sempre il ruolo di seconda punta da affiancare al capocannoniere Cristian Shpendi. La scelta ultimamente è ricaduta su Mirkoche ha quasi raggiunto, quanto a minutaggio, il suo più diretto rivale nella corsa alla maglia da titolare, Augustus Kargbo: 641 minuti distribuiti in 12 presenze in campionato per il fantasista scuola Roma, 667 minuti giocati in 11 presenze per Kargbo. Nella rosa dei papabili figura anche Elayis Tavsan, 9 presenze e 2 reti e 238 minuti giocati per lui, ma schierato solo due volte da Mignani nell’undici titolare, contro Brescia e Salernitana partite in cui tra l’altro Kargbo era squalificato.