Anteprima24.it - Ieri in Campania: dramma in un B&B di Napoli, una giovane perde la vita

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie principali indi, giovedì 28 novembre 2024. Avellino – E’ sulle note e sulle parole di una canzone di Irama, Ovunque Sarai, che Mirabella Eclano e l’Irpinia tutta saluta Michele Santoro, il 18enne morto tragicamente in un incidente stradale con la sua moto. (LEGGI QUI)Benevento – Il coro dei bimbi delle scuole primarie con un direttore d’orchestra d’eccezione: Renato Giordano. Al viapomeriggio nella centralissima piazza Santa Sofia l’avvio delle festività natalizie con “Incanto di Natale” . (LEGGI QUI)Caserta –Mentre era agli arresti domiciliari a casa della madre ha instaurato un vero e proprio clima di terrore, aggredendo e minacciando costantemente per avere i soldi la donna, che lo ha denunciato. (LEGGI QUI)– Una ragazza è morta in un incendio sviluppatosi nella notte in un b&b in piazza Municipio, nel centro di