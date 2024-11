Top-games.it - I 5 SUPEREROI MARVEL più FORTI di SEMPRE

Se sei un fan dei film, allora sicuramente conosci gli Avengers, il leggendario gruppo diche si uniscono per combattere minacce epiche e proteggere il mondo. Nel corso degli anni, ilCinematic Universe (MCU) ci ha introdotto a una miriade di personaggi incredibili, ma oggi ci concentreremo su coloro che sono riusciti a dimostrarsi come i piùdel gruppo. In questo articolo, esploreremo i 5più potenti del MCU e il motivo per cui meritano questo titolo.La Nascita deiIlCinematic Universe è durato 11 anni fino al suo culmine in Avengers Endgame. L’MCU ha iniziato la sua strada con l’uscita di Iron Man nel maggio 2008, seguito da una serie di film che hanno introdotto e sviluppato vari personaggi dell’universo.Avengers Endgame è stato rilasciato nell’aprile 2019 e ha segnato la conclusione di quella che è stata comunemente definita la Saga dell’Infinito, una serie di film interconnessi che hanno affrontato la minaccia di Thanos e le Gemme dell’Infinito.