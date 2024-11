Ilgiorno.it - Ha incassato la pensione del papà morto da anni: ecco come è stato incastrato

Leggi su Ilgiorno.it

Cabiate, 30 novembre 2024 – La comunicazione del decesso del padre era stata regolarmente fatta, nel dicembre 2014, quando l’uomo era mancato. Ma quegli atti si erano persi in un corto circuito burocratico, che aveva avutorisultato la mancata interruzione dell’erogazione della. Che ogni mese, per quasi dieci, è stata regolarmente versata sul conto dell’uomo ormai non più in vita. A beneficiarne èil figlio, 64, residente a Cabiate, che non ha mai segnalato all’Inps quegli accrediti non dovuti. Al contrario, faceva prelievi e utilizzava il denaro per le sue necessità. A portare alla luce diecidi pensioni incassata indebitamente, per un totale di 64mila e 300 euro, èun controllo dell’Aler, che a sua volta ha chiesto un’ulteriore verifica alla guardia di finanza di Erba.