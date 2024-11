Gaza Hamas diffonde il video di un ostaggio Media israeliani | È il 20enne statunitense Edan Alexander

Leggi su Open.online

Le brigate al-Qassam, l’ala militare di, hanno diffuso su Telegram undi uno degli ostaggi trattenuti da oltre un anno nella Striscia di. Nel filmato appare un messaggio in ebraico, arabo e inglese che ripete le parole: «Presto.il tempo stringe», accompagnato da una musica inquietante, poi si vede un uomo che si copre il volto con le mani e piange. Secondo il Times of Israel si tratterebbe dell’americano, 20 anni, rapito mentre era di stanza nei pressi dila mattina del 7 ottobre. Il filmato non porta una data, ma l’dice di essere prigioniero da oltre 420 giorni. Nella clip,ha l’aspetto scarno, dice il suo nome e chiede al governo israeliano di riportarlo a casa. Nella seconda parte, parla in inglese e chiede alla nuova amministrazionedi lavorare per la sua liberazione.