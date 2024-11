Ilgiorno.it - Galà di Fondazione Ieo-Monzino 415mila euro donati alla ricerca

Ha raccolto 415 milain una sera per lacontro i tumori e le malattie cardiovascolari, il Christmas Gala organizzato dIeo-, creata trent’anni fa per supportare i due Irccs privati accreditati, rispettivamente monospecialistici in oncologia e cardiologia-cardiochirurgia. Attraverso un’asta silenziosa di accessori di moda e arredo, opere d’arte, gioielli, esperienze e cimeli sportivi, oltrecenaquale hanno partecipato 700 ospiti con la regìa dell’ex pvolista Rachele Sangiuliano, e, per il coté musicale, l’intrattenimento di Valentina Parisse, accompagnata dal suo chitarrista Fabio Garzia, e Candelaria dj. Ciliegina, una torta millefoglie firmata Iginio Massari.