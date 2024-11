Anteprima24.it - Furti a Calvi, chiesta la riattivazione della videosorveglianza: la diffida dell’opposizione al sindaco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il furto consumato da ignoti questa notte aai danni di una ferramenta, con un ingente il bottino, i due consiglieri comunali di opposizione, Antonio Frusciante e Prisco Licciardi, hannoto ilArmando Rocco affinchè venga riattivato con urgenza il sistema di.Ecco di seguito la trascrizione del testopresa di posizione dei due consiglieri apparso su Facebook ed indirizzato al primo cittadino ed all’amministrazione comunale del Medio Calore:“(.) Considerato che negli ultimi mesi si è verificata un’intollerabile intensificazione di episodi di furto e intrusioni ad opera di individui sospetti, causando gravi danni a numerosi concittadini, in particolare nelle zone rurali.• Preso atto delle precedenti sollecitazioni effettuate per le vie brevi per il rafforzamento e/o la, dove sospeso, dei sistemi di• Rilevato che molti concittadini continuano a richiedere con insistenza interventi tempestivi e preventivi da parte dell’Amministrazione Comunale per salvaguardare il territorio da tali atti criminali.