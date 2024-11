Formazioni ufficiali Sampdoria-Catanzaro Serie B 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, partita valida per la quindicesima giornata della. Nonostante il cambio di allenatore, la Samp ancora non è riuscita a cambiare marcia in questo difficoltoso avvio di stagione. Nelle ultime quattro uscite sono arrivati due pareggi e altrettante sconfitte e ancora oggi c’è un solo punto a separare i blucerchiati dalla zona play-out. A quota 16 troviamo anche il, la squadra che pareggia sempre o quasi: fin qui 2 vittorie, 2 pareggi e ben 10 pareggi. Ecco le scelte dei due allenatori.: Silvestri, Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou, Yepes, Meulensteen, Akinsanmiro, Tutino, Sekulov, La Gumina.: in attesaSportFace.