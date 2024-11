Metropolitanmagazine.it - Da Campovolo alla Reggia di Caserta: il 2025 rock di Ligabue

Ilsarà un anno di anniversari importanti per: Certe notti e Buon compleanno Elvis spegneranno trenta candeline, e saranno trascorsi ben vent’anni dal primo concerto a. Per celebrare questi traguardi, il cantautore emiliano ha già annunciato il grande evento La notte di Certe notti, previsto per il 21 giugnoRCF Arena di Reggio Emilia. Iler di Correggio, però, ha deciso di raddoppiare: la festa proseguirà il 6 settembrein una cornice d’eccezione, ladi. Si tratta del primo grande live al sud per Liga, un’occasione irripetibile per regalare ai fan una serata indimenticabile.di: apre il LigaVillagesi esibiràdiil 6 settembrePer l’occasione, lasi trasformerà nel LigaVillage, un’area dedicatamusica e al divertimento, situata nei cortili interni del maestoso edificio.