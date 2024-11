Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: FAZIO ACCOGLIE JOVANOTTI E GERRY SCOTTI. TUTTI GLI OSPITI DEL 1 DICEMBRE

Leggi su Bubinoblog

Domenica 1°2024 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabiodella puntata: in esclusiva Lorenzo, per un atteso ritorno in tv dopo 2 anni; il cantautore, fra le personalità musicali in assoluto più amate in Italia, si esibirà live con “Montecristo”, uscito venerdì 22 novembre e già in vetta alla classifica radiofonica, prima tappa del nuovo progetto discografico, un percorso che rompe le regole e ridefinisce i suoi orizzonti musicali.Il brano, che vede Dardust come produttore e autore anche della musica, è l’apripista del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025, la cui pubblicazione anticipa il “Palajova tour” in partenza dal 4 marzo, che segna il suo grande ritorno dal vivo nei palazzetti dopo 7 anni, con la maggior parte delle date già sold out.