Dailymilan.it - Calciomercato Milan, La Repubblica: Moncada pensa alla difesa. I rinforzi arrivano dallo Sturm Graz? I nomi

Nelinvernale alpotrebbe servire un rinforzo in: Geoffreystudia i nomi dello Sturm GrazIn questa prima fase di stagione il punto debole delè stato senza dubbio la. I rossoneri sono riusciti a prendere due goal ancheSlovan Bratislava, portando il totale delle reti incassate, in tutte le competizioni, a 22 in 17 partite. Tanti, decisamente troppi per una squadra che punta, stando al suo allenatore, allo scudetto.E allora, come scrive La, perché non intervenire proprio sulla? Si parla molto del centrocampo, ma, secondo il quotidiano, il, e quindi Geoffrey, farebbe bene a fare qualche colpo nel reparto arretrato:E perciò ilfarebbe bene a tornare sul mercato per acquistare un paio di difensori più dotati di quelli che ha.