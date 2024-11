Ilrestodelcarlino.it - Bologna, s’illumina l’albero in piazza: è subito Natale

, 30 novembre 2024 – "Nonostante sia un po' spelacchiato resta un bellissimo albero", ha detto il sindaco Matteo Lepore alla tradizionale illuminazione dell’abete di. Alto circa 30 metri, l’arbusto è stato donato dal comune di Lizzano in Belvedere, rappresentato dalla sindaca Barbara Franchi. Nonostante nei giorni scorsi qualcheduno abbia criticato la "scelta eco" del Comune con frasi come "l'albero è storto e spelato”, alla fine, le tante luci presenti lo rendono meno spoglio e la magia delcolora laa pochi passi dal Crescentone. E così, dopo aver illuminato l'Asinelli, questa sera è toccato adel Nettuno. Resta, però, unun po' diverso dagli altri, a causa anche dei cantieri del centro città: "Abbiamo finito alcuni tratti in centro storico. L'impegno c'è stato soprattutto affinché anche i commercianti potessero passare un buon– dice Lepore –.