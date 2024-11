Lanazione.it - Aveva in casa 350 grammi di cocaina, 22enne arrestato

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme (Pistoia), 30 novembre 2024 – Unè statodalla polizia a Montecatini Terme, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito, gli agenti della squadra mobile della questura di Pistoia, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria incentrato sul contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato dei movimenti sospetti del giovane. Hanno così deciso di effettuare un controllo nell'abitazione del, di nazionalità albanese, dove hanno trovato 350di, un bilancino elettronico di precisione con tracce di droga, vario materiale per il confezionamento delle dosi e 1.600 euro in banconote di piccolo taglio, nascosti in un comò della camera da letto. Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane, con precedenti, è stato accompagnato in questura per gli atti di rito, al termine dei quali il pm ha disposto l'arresto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.