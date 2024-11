Dilei.it - Ascolti tv del 29 novembre, The Voice Kids o Il Patriarca 2

Antonella Clerici è la protagonista quasi assoluta del venerdì sera televisivo con Thesu Rai 1. Ma Claudio Amendola su Canale 5 le tiene testa con Il2.Glitv del 29non riservano grandi sorprese. Su Rai 1 Antonella Clerici ha intrattenuto il grande pubblico col terzo appuntamento di The. Al suo fianco, i coach che hanno decretato il successo del programma: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.Rai 2 ha proposto in prima visione la commedia Falla girare di e con Giampaolo Morelli. Mentre a Farwest su Rai 3 si è parlato degli sprechi durante il Covid.L’appuntamento del venerdì sera su Canale 5 è per Il2 con Claudio Amendola. Nella terza puntata Nemo è in carcere e deve difendersi da chi vorrebbe fargliela pagare, mentre attende che Mario trovi finalmente il nome del testimone che lo accusa dell’attentato.