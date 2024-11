Nerdpool.it - Andrzej Sapkowski rivela il titolo e l’ambientazione del nuovo libro di Witcher

Theè diventato un gigante multimediale nel campo dei videogiochi e della televisione negli ultimi dieci anni, ma è passato diverso tempo dall’uscita di undall’autore della saga. L’ultimo, intitolato Season of Storms (La stagione delle tempeste), è uscito nel 2013, ma le cose stanno per cambiare:sta infatti lavorando a uncapitolo della serie, di cui sono statiti alcuni importanti dettagli nel numero di novembre della rivista Nowa Fantastyka (via Redanian Intelligence).Ildelè Rozdro?e Kruków, che si traduce in Raven Crossroads, il che significa che probabilmente si tratta di Raven’s Crossing, Crossroads of the Raven o qualcosa di simile. Le edizioni inglesi riveleranno la traduzione diretta, ma non sono ancora state messe online.