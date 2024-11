Thesocialpost.it - Umbria, due morti in incidente stradale sulla Flaminia

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Il bilancio, purtroppo, è drammatico: duein unavvenuto poco prima delle 20 lungo viain località Fonte Pigge, nel comune di Trevi.Leggi anche: Operaio contaminato dal plutonio in un centro di ricerca: allarme alle porte di RomaLo scontro ha coinvolto in un tratto rettilineo due auto: una Alfa Romeo, condotta da un trentaseienne del posto e una Citroen, guidata da una trentenne residente a Piedimonte Matese (Caserta). Entrambi i conducenti sono deceduti.Per ricostruire la dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri della stazione di Trevi e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Foligno. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto e il personale del 118.L'articolo, dueinproviene da The Social Post.