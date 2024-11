Ilfattoquotidiano.it - Trova una rana nella busta degli spinaci comprati al supermercato: “Sbatteva le palpebre, era schiacciata e insanguinata” – IL VIDEO

Un ospite inatteso ha fatto capolino in unadidel. Si tratta di una, intrappolataconfezione presa tra le mani da Chugo Le, che ha condiviso sui social il. “Amici, se siete abituati ad acquistarepronti, dovete vedere questo. Unaviva!” ha scritto a corredo della clip diventata virale.L’episodio ha dato il via a un fiume di commenti da parte di utenti indignati e che si sono interrogati sui processi di qualità di Taylor Farms Mexico, marchio responsabile della distribuzione del prodotto. C’è però chi l’ha presa anche sul ridere: “Insalata alla”, ha scritto qualcuno, “Viene fornita con proteine incluse” ha osservato qualcun altro.“Nessuno me lo ha detto” ha scritto Chugo Le, come riporta Excelsior.com, “L’ho vista sbattere lee muovere le zampe”.