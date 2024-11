Unlimitednews.it - Tris viola in Conference, la Fiorentina batte il Pafos 3-2

FIRENZE (ITALPRESS) – Lamette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale diLeague, salendo al sesto posto del girone unico dopo aver battuto per 3-2 ilal termine di una gara che ha visto idominare nel gioco, ma anche commettere molti errori, mostrando una fragilità difensiva preoccupante. I toscani cercavano riscatto dopo la sconfitta di tre settimane fa contro l’Apoel e seppur non in maniera del tutto convincente l’hanno trovato, tenendo anche conto che mister Palladino ha approfittato dell’impegno europeo per attuare un vasto turnover in vista del big match di campionato di domenica contro l’Inter. Lasblocca la gara al 38? grazie a Kouame al termine di un’azione molto pregevole dei padroni di casa iniziata da Comuzzo, con Parisi che in anomala posizione di trequartista serve Dodo che allarga per Ikonè a destra e sul cross di quest’ultimo l’attaccante della Costa d’AvorioIvusic.