Tre sindaci irpini nel Consiglio Nazionale ANCI

Tempo di lettura: 2 minutiGià designato in occasione dell’Assemblea regionale tra i delegati per l’elezione del nuovo Presidentedi, da oggi il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, fa parte delinsieme ad altri 2: Rosanna Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e Pasquale Pisano, Sindaco di San Martino Valle Caudina.“Il mio ringraziamento per la nomina ai PresidentiCampania e Italia, Carlo Marino e Gaetano Manfredi – dichiara il Sindaco di Grottaminarda – Esprimo sentimenti di orgoglio, di riconoscenza e soprattutto grande interesse a partecipare ai lavori dell’per la nostra Italia”.Questi i 18 campani entrati nel:Rosanna Repole, sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi (AV);Marcoantonio Spera, sindaco Grottaminarda (AV);Pasquale Pisano, sindaco di San Martino Valle Caudina (AV);Salvatore Coletta, sindaco di Paupisi (BN);Filomena di Mezza, consigliera comunale di Telese Terme (BN);Antonio di Maria, consigliere comunale di Santa Croce del Sannio (BN);Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monteverna (CE);Annamaria Dell’Aprovitola, sindaca di Carinaro (CE);Giuseppina Rao, consigliera comunale di Alife (CE);Filomena Bolero, assessora di Marigliano (NA);Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco (NA);Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli (NA);Anna Petta, sindaca di Baronissi (SA);Michele Strianese, sindaco San Valentino Torio (SA);Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara (SA);Domenico Volpe, sindaco Bellizzi (SA);Elio Guadagno, sindaco Ottati (SA);Stefano Pisani, sindaco Pollica (SA).