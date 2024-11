Ilrestodelcarlino.it - The Begin per non mollare niente: "Troveremo sempre squadre pronte"

TheVolley Ancona in campo domani pomeriggio a Cavallermaggiore alle ore 18.30. I dorici cercano di proseguire il loro momento positivo, quarti in classifica e reduci da tre vittorie consecutive che hanno portato 8 punti alla causa della società anconetana. Thequarta a quota 10 punti, Savigliano settima a 7, ma dopo sei partite la classifica non può essere così significativa. In altre parole per Ferrini e compagni sarà un’altra battaglia. Matteo Sacco analizza così la partita vinta al tie-break dalla The: "Abbiamo approcciato male la partita, non siamo stati mentalmente lucidi e Brugherio ne ha approfittato. Nei due set successivi siamo riusciti a rientrare in gioco e a mettere in pratica le indicazioni che l’allenatore ci aveva dato. Nel quarto set abbiamo avuto un crollo soprattutto fisico permettendo ai Diavoli Rosa di rientrare in partita.